Депутат Рады о «вступлении» Украины в ЕС и НАТО: «Нас никто не возьмет»

Киев, , 21:05 — REGNUM Украину никто не примет ни в ЕС, ни в НАТО. Об этом сообщил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

«В НАТО нас (Украину) никто не возьмет — пока есть территориальный конфликт, — сказал Бойко. — А в ЕС тоже сказали, что нас не примут (ближайшие 10−15 лет из-за коррупции)».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что уже в феврале 2019 года он намерен обратиться к Верховной раде, чтобы она закрепила в конституции страны стремление Украины в НАТО и ЕС.

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