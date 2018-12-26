Порошенко намерен в феврале закрепить в конституции курс Украины в НАТО

Киев, , 18:07 — REGNUM В феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко обратится к Верховной раде, чтобы она закрепила в конституции страны стремление Украины в НАТО и ЕС. Об этом заявил Порошенко на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает 26 декабря УНИАН.

По его словам, парламент может в феврале проголосовать сразу за изменение конституции. Таким образом, считает президент Украины, страна будет «заякорена в натовской бухте».

Напомним, после государственного переворота в 2014 году на Украине киевский режим заявил, что главная задача страны — вступить в ЕС и НАТО. Однако в реальности граждане Украины стали жить только хуже, а в ЕС и НАТО уже заявляли, что не собираются включать Украину в состав блоков.