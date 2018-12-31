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Украина закрыла все избирательные участки в России

Политика

31 декабря на Украине официально стартовала избирательная кампания по выборам главы государства

Украина закрыла все избирательные участки в России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 31 декабря 2018, 19:53 — REGNUM  Избирательные участки на территории Российской Федерации, где жители Украины могли проголосовать на выборах, ликвидированы. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на постановление № 274.

В сообщении телеканала отмечается, что речь идет о пяти избирательных участках, которые располагались в посольстве Украины в столице РФ, генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, а также в консульствах страны в Новосибирске и Екатеринбурге.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря на Украине официально стартовала избирательная кампания по выборам главы государства.

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