На Украине официально началась президентская кампания

Киев, , 10:14 — REGNUM На Украине с сегодняшнего дня — 31 декабря — официально стартовала избирательнка кампания по выборам глав государства. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия Украины.

С сегодняшнего дня, все желающие выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Украины могут подавать свои документы в ЦИК. Подавать документы на регистрацию кандидаты могут до 3 февраля 2019 года.

По конституции Украины, выборы президента страны проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий действующего главы государства. Верховная рада Украины уже назначила дату выборов президента на 31 марта 2019 года.

ЦИК должен регистрировать кандидатов на пост президента Украины в течение пяти дней с момента приема документов. Последний день регистрации таким образом — 8 февраля 2019 года.

До 7 марта включительно любой из зарегистрированных кандидатов может официально отказаться от своего выдвижения. До 8 марта включительно ЦИК Украины может отменить регистрацию того или иного кандидата и утвердить текст избирательного бюллетеня.

Агитационную кампанию кандидаты могут начинать вести на следующий день после своей регистрации. Вся агитация должна быть прекращена 30 марта.

Само голосование пройдёт с 8:00 до 20:00 (с 9:00 до 21:00 мск) 31 марта 2019 года.

Результаты выборов должны быть объявлены не позднее, чем 10 апреля.

При этом, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то состоится второй тур. Его дата также уже определена — 21 апреля 2019 года. Если второй тур понадобится, то ЦИК объявит результаты выборов до 1 мая включительно.

Церемония инаугурации президента Украины должна пройти до 31 мая включительно.

Для кандидтов в президенты Украины есть определённые требования. Кандидатом может быть только гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста. Он должен владеть украинским языком и проживать на Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Кандидат может быть выдуинут как от партии, так и путем самовыдвижения. Кандидат должен внести залог в ЦИК в размере 2,5 млн гривен.