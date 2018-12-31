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Новые корабли и катера получат ВМС Украины в 2019 году — Воронченко

Политика

«2019-й для нацфлота (Украины) станет годом новых вызовов»

Новые корабли и катера получат ВМС Украины в 2019 году — Воронченко
Ministry of Defense of Ukraine
ВМС Украины

Киев, 31 декабря 2018, 18:56 — REGNUM  Новые корабли и катера получат Военно-морские силы (ВМС) Украины в 2019 году. Об этом сообщил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, заявление которого обнародовано на странице пресс-центра ВМС Украины в соцсети Facebook.

«2019-й для нацфлота (Украины) станет годом новых вызовов, достижений и возможностей, — отметил Воронченко. — Мы (ВМС Украины) продолжим приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО».

По его словам, ВМС ВС Украины получат в будущем году новейшие образцы вооружения, а также новые корабли и катера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября подразделения ВСУ отработали на юге Украины защиту побережья Азовского моря от «вражеского десанта».

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