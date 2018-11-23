ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

Киев, , 12:22 — REGNUM На юге Украины подразделения ВСУ отработали защиту побережья Азовского моря от вражеского десанта, сказано 23 ноября на официальной странице операции объединённых сил (ранее «АТО»).

"Во время тренировок военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО «Ураган» условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Житомирской области прошли учения десантно-штурмовых войск Украины, на которых присутствовали президент Украины Пётр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Читайте подробнее: В Житомирской области прошли учения украинских десантников

Напомним, 21 ноября МИД РФ предостерёг Украину от провокаций на Азовском море, и предупредил, что последствия лягут как на Украину, так и на её «западных партнёров».

Читайте также: МИД России призвал Украину не обострять ситуацию в Азовском море