ООН обвиняет хуситов в воровстве гуманитарной помощи в Йемене

Нью-Йорк, США, , 17:39 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН обвинила йеменских повстанцев-хуситов в краже гуманитарных продовольственных грузов, предназначенных для голодающих мирных жителей в Йемене. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Дэвида Бисли.

По его словам хуситы якобы крадут еду «из уст голодных людей в Йемене».

«Это преступное поведение должно немедленно прекратиться», — заявил Бисли.

Ранее ВПП ООН заявила, что располагает неопровержимыми данными о том, что хуситы перенаправляют поставки гуманитарных грузов. В частности, речь идет о неких фотографиях, которые показывают грузовики повстанцев с захваченными грузами и самих повстанцев, которые «манипулируют списками адресатов продовольственной помощи».