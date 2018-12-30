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Всегда готова: Румыния уверяет, что будет хорошим председателем Совета ЕС

Политика

У главы Еврокомиссии Юнкера на этот счет возникли сомнения

Бухарест, 30 декабря 2018, 02:42 — REGNUM  Правительство Румынии отреагировало на заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, выразившего сомнение в готовности Румынии возглавить Совет ЕС в первой половине 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, глава МИД Румынии Теодор Мелешкану и министр по европейским делам Георге Чамба выступили с совместным заявлением, заверив, что Румыния полностью готова к своему мандату председателя Совета ЕС и призвав не использовать эту тему для внутриполитической борьбы.

«Румыния готова со всех точек зрения благополучно исполнить этот мандат», — заявили министры. Для Румынии, по их словам, это «стратегический проект, которые необходимо поддержать, независимо от внутриполитических разногласий».

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, напомним, в интервью Die Welt выразил сомнения по поводу способности Румынии успешно справиться с председательством в Совете ЕС. За три дня до передачи эстафеты председательства в ЕС от Австрии к Румынии Юнкер заявил в интервью немецкому изданию, что вряд ли Бухарест «технически хорошо подготовлен».

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что значить председательствовать среди стран ЕС. Благоразумные действия требуют готовности прислушиваться к другим и сильного желания покончить со своими собственными проблемами. У меня есть некоторые сомнения», — сказал Юнкер.

Председательство в Совете ЕС, напомним, передается от государства к государству поочередно каждые полгода. В 2018 году эстафету приняли сначала Болгария, затем Австрия.

Читайте ранее в этом сюжете: Юнкер сомневается в способности Румынии быть председателем в Совете ЕС

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