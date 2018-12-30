Молдавия продлила железнодорожное соглашение с ПМР, но блокаду не снимает

Тирасполь, , 02:20 — REGNUM Президент ПМР Вадим Красносельский и премьер-министр Молдавии Павел Филип подписали дополнительный протокол к протокольному решению «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья», продлевающий срок действия соглашения до 30 июня 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, документ был подписан без организации личной встречи.

Приднестровская сторона при этом продолжает настаивать на разблокировании пограничного перехода «Слободка-Колбасна» для импорта нефтепродуктов и установления механизма импорта грузов в Приднестровье без излишних административных барьеров и немотивированных тарифов.

В 2016 году Молдавия совместно с Украиной ввели железнодорожную блокаду ПМР, ограничив доставку в ПМР по железной дороге грузов, в том числе нефтепродуктов. До сегодняшнего дня заблокирована возможность импорта ГСМ в Приднестровье с использованием железнодорожной станции «Слободка-экспорт».