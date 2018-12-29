СМИ: Территорию Сирии покинула первая группа военных США

Дамаск, , 22:20 — REGNUM Первое подразделение из военного контингента США в Сирии покинуло территорию САР, сообщает 29 декабря турецкое информагентство Anadolu Ajansı.

По утверждению агентства, порядка 50 солдат и офицеров США покинули сирийскую провинцию Эль-Хасаке и отправились в сторону Ирака на своих бронемашинах.

Агентство сообщает, что при этом американцы разгрузили склад вооружения, предназначавшегося для курдских отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, так как, по его словам, победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже одержана.

Стоит отметить, что в Турции высказывают опасения, что вооружение и боеприпасы с баз США в Сирии будут переданы сирийским курдам.

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