Суббота, 29 Декабря 2018 года
20:58:53 МСК

Молдавия выдала России вербовщика «Исламского государства»*

Политика

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Молдавия выдала России вербовщика «Исламского государства»*
Surian Soosay
Террорист

Москва, 29 декабря 2018, 20:48 — REGNUM  Власти Молдавии экстрадировали находящегося в международном розыске гражданина России, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Об этом 29 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным российских властей, весной 2013 года являющийся сторонником радикального ислама Надир Давудов 1990 года рождения транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где вступил в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Сирии российский гражданин принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также через интернет занимался вовлечением в террористическую деятельность жителей Кабардино-Балкарии, сообщают в ФСБ.

Осенью 2017 года, пытаясь легализоваться в Европе, Давудов по поддельным документам гражданина Украины прилетел в Кишинев, где был задержан по ориентировке российской стороны и помещён под предэкстрадиционный арест.

«В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Республики Молдова удовлетворить запрос о его выдаче», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию причастности мужчины к совершённым преступлениям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить