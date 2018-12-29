Путин снял с должности прокурора Москвы

Москва, , 17:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отстранил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — сказано в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

Кроме того, от занимаемой должности также был освобожден прокурор Курганской области Игорь Ткачёв. При этом Ткачёв был переведен на должность заместителя генерального прокурора России.

Временно исполняющим обязанности прокурора Москвы стал Олег Манаков.

Напомним, что кандидатуры прокурорв субъектов Федерации утверждает Совет Федерации. Кандидатуры вносятся президентом России.