National Interest: Вывод войск США вызвал беспокойство в Иране

Тегеран, , 08:30 — REGNUM Большинство экспертов и политиков США, которых решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии застало врасплох, уверены, что такое развитие событий играет на руку трем силам: России, Турции, а также Ирану и его союзникам. При внимательном же анализе оказывается, что Тегеран испытывает определенные опасения в связи с уходом американских военных из арабской республики, пишет Алекс Ватанка в статье для американского издания The National Interest.

Автор отмечает, что в долгосрочной перспективе обеспокоенность американского экспертного сообщества относительно обострения иранского авантюризма для продвижения собственной повестки дня обоснованна, но пока Тегеран не проявляет особой радости по поводу решения Трампа, которое оценивают по-разному. С одной стороны, к выводу 2 тыс. американских военнослужащих в Тегеране отнеслись как к чему-то вполне ожидаемому — попытке непопулярного главы Белого дома обеспечить себе хотя какие-нибудь шансы для победы на следующих президентских выборах. С другой стороны, в шаге Трампа усмотрели намерение нанести удар по партнёрству Москвы, Анкары и Тегерана, пообещав Турции свободу действий в подавлении сирийских курдов.

Более того, причиной для беспокойства Ирана является начавшееся сближение Сирии и других арабских государств, которые являются основными соперниками Тегерана. Так, свое посольство открыли ОАЭ, уже говорится о возможности возвращения Сирии в Лигу арабских государств, а саму страну недавно посетил президент Судана. Эти шаги стран арабского мира направлены на то, чтобы благодаря участию в восстановлении разрушенной войной страны обеспечить себе место в последующих процессах. Вывод американских войск ускорит, скорее всего, процесс сближения Сирии и стран, которые недавно поддерживали оппозиционные Дамаску силы.

Напомним, ранее, 28 декабря, передовые части Сирийской арабской армии заняли город Манбидж, расположенный на севере Сирии. Войти в город и взять под контроль прилегающие территории официальному Дамаску предложили курдские Отряды народной самообороны, опасающиеся новой операции турецких вооруженных сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Турция «поддерживает территориальную целостность» Сирии