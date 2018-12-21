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Закон, принятый Радой, противоречит светскому характеру Украины — эксперты

Политика

Действия парламентариев провоцируют деструктивные процессы в религиозной сфере страны

Киев, 21 декабря 2018, 16:25 — REGNUM  Антицерковный закон №5309, принятый парламентом Украины, противоречит светскому характеру украинского государства, сказано в заключении Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ), опубликованном на сайте Верховной рады.

«Украина является светским государством, что исключает возможность установления на законодательном уровне каких-либо преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных организаций (объединений)», — считают эксперты ведомства.

Конституция Украины обязывает государство применять одинаковый подход к уставам всех религиозных организаций в стране.

То, что делают украинские политики, «не согласуется со светской природой украинского государства, которая закреплена в конституции Украины, и может привести к деструктивным процессам в религиозной сфере», — сказано в документе.

Эксперты подчеркнули, что сведения о местонахождении религиозной организации в рамках религиозной структуры уже содержится в уставе организации.

Напомним, 20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому, по её мнению, каноническая Украинская православная церковь должна изменить название. Её центр якобы находится на территории «страны-агрессора».

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В УПЦ МП справедливо указывают на уставные документы, где чётко сказано, что Украинская православная церковь является исключительно украинской религиозной организацией.

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Религиозные конфликты на Украине
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