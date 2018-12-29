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Израиль ударил с воздуха по посту ХАМАС

Политика

Авиаудар нанесен по Газе с вертолета в ответ на ракетный пуск

Иерусалим, 29 декабря 2018, 05:54 — REGNUM  Удар по военному посту палестинского движения ХАМАС нанесен вертолетом армии Израиля, сообщает 29 декабря израильское военное ведомство в Twitter.

Израильтяне утверждают, что авиаудар, который пришелся на южную часть сектора Газа, нанесен в ответ на ракетный пуск ХАМАС.

Напомним, израильское радио Kan в ночь на 29-е сообщило, что из Газы была запущена ракета, которая упала на юге Израиля — на территорию пустыни Негев. В результате ракетного удара никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря израильская армия распространила информацию о том, что по участникам протестов на границе с Газой 28 декабря был открыт огонь — в ответ на их агрессивные действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа

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