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Макрон и Меркель требуют от РФ освободить украинских моряков-провокаторов

Политика

Франция и Германия вновь оказывают дипломатическую поддержку Украине

Берлин, 28 декабря 2018, 18:10 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвали Российскую Федерацию освободить украинских военным моряков и сотрудников СБУ, которые принимали участие в провокации в российском Керченском проливе. Совместное заявление лидеров двух стран зачитала сегодня, 28 декабря, на брифинге официальный представитель германского правительства Ульрика Деммер.

В заявлении Макрона и Меркель сказано, что они требуют от России свободного и беспрепятственного прохода через Керченский пролив для всех судов, а также безусловного освобождения «нелегально захваченных» украинских моряков.

Подчеркивается, что украинские моряки, находящиеся в России, должны провести новогодние праздники в кругу семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября боевые корабли военно-морских сил Украины незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации в районе Керченского пролива. Украинские суда опасно маневрировали и не отвечали на запросы российских пограничников.

Российским пограничникам пришлось задержать нарушителей с применением силы. На украинских кораблях, помимо военных моряков находились также сотрудники СБУ, которые и руководили провокацией.

Все задержанные были арестованы судом. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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