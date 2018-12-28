Макрон и Меркель требуют от РФ освободить украинских моряков-провокаторов

Берлин, , 18:10 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвали Российскую Федерацию освободить украинских военным моряков и сотрудников СБУ, которые принимали участие в провокации в российском Керченском проливе. Совместное заявление лидеров двух стран зачитала сегодня, 28 декабря, на брифинге официальный представитель германского правительства Ульрика Деммер.

В заявлении Макрона и Меркель сказано, что они требуют от России свободного и беспрепятственного прохода через Керченский пролив для всех судов, а также безусловного освобождения «нелегально захваченных» украинских моряков.

Подчеркивается, что украинские моряки, находящиеся в России, должны провести новогодние праздники в кругу семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября боевые корабли военно-морских сил Украины незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации в районе Керченского пролива. Украинские суда опасно маневрировали и не отвечали на запросы российских пограничников.

Российским пограничникам пришлось задержать нарушителей с применением силы. На украинских кораблях, помимо военных моряков находились также сотрудники СБУ, которые и руководили провокацией.

Все задержанные были арестованы судом. В отношении них возбуждено уголовное дело.