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Трамп: США прекратят финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

Политика

Три страны много лет получают помощь от США, не делая ничего взамен, заявил глава Белого дома

Вашингтон, 28 декабря 2018, 17:56 — REGNUM  Вашингтон намерен прекратить оказание финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за «каравана мигрантов». Об этом 28 декабря сообщил президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван, и они ничего не делают с этим. Мы будем прекращать всю помощь этим трём странам, использующим США в своих интересах многие годы», — написал глава Белого дома.

Напомним, в октябре Дональд Трамп уже грозил существенно сократить или полностью прекратить финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за того, что эти страны пропустили многотысячный «караван мигрантов», движущийся в США из стран Центральной Америки.

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США и Латинская Америка
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