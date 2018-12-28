Трамп: США прекратят финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Вашингтон намерен прекратить оказание финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за «каравана мигрантов». Об этом 28 декабря сообщил президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван, и они ничего не делают с этим. Мы будем прекращать всю помощь этим трём странам, использующим США в своих интересах многие годы», — написал глава Белого дома.

Напомним, в октябре Дональд Трамп уже грозил существенно сократить или полностью прекратить финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за того, что эти страны пропустили многотысячный «караван мигрантов», движущийся в США из стран Центральной Америки.