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В Турции арестованы 62 человека, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 28 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали 62 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

Задержания проходили в нескольких городах страны. Все обвиняемые в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выходцами из Ирака.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действует на территории Турции, от рук бандитов погибло свыше 300 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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