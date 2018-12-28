В Турции арестованы 62 человека, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Анкара, , 12:38 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали 62 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

Задержания проходили в нескольких городах страны. Все обвиняемые в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выходцами из Ирака.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действует на территории Турции, от рук бандитов погибло свыше 300 человек.

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