В Крыму возвели 60 км заграждения на границе с Украиной

Симферополь, , 07:23 — REGNUM В Крыму пограничное управления Федеральной службы безопасности завершило возведение инженерного заграждения на границе с Украиной. Оно расположено на участке границы на севере полуострова.

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По информации пресс-службы ведомства, также уже закончены работы по настройке «сложнейшей системы сигнализационных датчиков» в районе Перекопского перешейка», пишет РИА Новости. Всего на заграждении, протяжённость которого превышает 60 км, установлено несколько сотен датчиков различного типа действия как скрытым, так и открытым способом. Также на границе установлены два сигнализационных комплекса.

Стоимость строительства обошлась в 204 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, схему расположения двух земельных участков на границе с Украиной для оборудования инженерного заграждения крымские власти утвердили ещё в 2015 году. В конце сентября 2017 года погрануправление ФСБ объявило тендер на закупку около 50 км полнопрофильного заграждения. Возведение инженерного сооружения началось в ноябре 2017 года.

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Высота заграждения над землей должна была составить 2,1 метра, погружение в грунт — 0,3 метра. Работы по возведению заграждения планировалось завершить весной 2018 года. Необходимость возведения такого сооружения ФСБ России объясняет тем, что оно поможет обеспечить безопасность жителей полуострова и туристов.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в начале 2014 года. Жители полуострова после совершённого на Украине госпереворота провели референдум, на котором подавляющая часть граждан высказалась за выход из состава Украины. Однако Киев итоги всенародного волеизъявления до сих не признаёт и надеется вернуть Крым под свою юрисдикцию, даже если это придётся сделать военных путём.

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