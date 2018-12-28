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В Эквадоре в 2019 году минимальная зарплата вырастет на $8 — СМИ

Политика

Работающие рассчитывали на большее

Кито, 28 декабря 2018, 07:23 — REGNUM  В 2019 году размер минимальной заработной платы в Эквадоре увеличится на $8 — с $398 до $394. Об этом 27 декабря заявил министр труда Эквадора Рауль Ледесма, сообщает агентство Prensa Latina.

Правительство определило $8 как компромисс после длительных разногласий между работодателями и рабочими. Первые намеревались оставить размер минимальной оплаты на прежнем уровне или повысить на $4, вторые требовали повышения на $22. В прошлом году рост «минималки» составил $11.

Профсоюзы уже выразили недовольство принятым решением и предупредили об акциях в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 декабря в Эквадоре вступил в силу указ о повышении цен на топливо типов «Экстра» и «Экопаис» с $1,48 до $1,85 за галлон (3,785 л). Тем не менее, в Южной Америке Эквадор остается страной с самыми низкими ценами на бензин, если не учитывать охваченную экономическим кризисом Венесуэлу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре указом правительства повышены цены на топливо

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Повышение минимального размера оплаты труда
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