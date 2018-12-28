Песков назвал свой любимый вид спорта

Москва, 28 декабря 2018, 04:54 — REGNUM Любимым видом спорта Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, оказался велосипед. Об этом он рассказал журналистам 27 декабря.
Песков признался, что «заболел» этим видом спорта, и это продолжается уже три года — и зимой и летом.
«Зимой на тренажере, летом на трассе», — пояснил Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на пресс-конференции российский президент Владимир Путин заявил, что занимается спортом и старается следить за своим здоровьем.
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