«России пора стравливать элиты США в своих интересах» — Судаков

Москва, , 23:57 — REGNUM Российскому руководству следует задуматься над тем, как использовать противоречия в элитах США в своих целях. Об этом 27 декабря заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Наша задача — посмотреть правильно, как стравить эти политические элиты, как сделать их менее функциональными и как сделать так, чтобы мы могли ослабить их, перейдя в наступление», — заявил Судаков.

«То, что мы сейчас делаем, это постоянно оправдываемся. Мы каждый день пытаемся сказать: посмотрите, мы хорошие! Но США говорят, вы такие же, как Северная Корея, вы такие же, как Иран. Вы ничем не отличаетесь для нас: у вас есть ядерное оружие, у вас есть золото, уран, вы богаты, у вас огромная территория. А мы всегда будем номер один, потому что мы являемся Америкой», — подчеркнул он.

По его мнению, России настало время поменять ряд положений своей военной доктрины, заняв тем самым более принципиальную позицию в связи с размещением вооружений.

«Отвечая на выход из договора о меньшей и средней и дальности (РСМД), мы должны поменять пункт, что «казусом белли» является размещение ракет средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками в Европе. Это «казус белли», это случай войны. В этом случае мы должны гарантированно прописать, что мы отвечаем на это, уничтожаем эти батареи», — пояснил Судаков.

«И самое главное — нам нужно сейчас переходить действительно в наступление. Мы должны искать новые подходы Если нас всё время обвиняют в том, что мы создали целую батарею хакеров, которые следят за всеми, может, и пора действительно создавать эту батарею хакеров? Ведь уважают не тех, кто смеётся и жмёт руку, уважают только тех, кто умеет бить», — заключил он.