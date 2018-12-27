Путин посоветовал новому главе Хакасии «показать свою состоятельность»

Москва, , 18:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 27 декабря в Москве встретился с избранными главами регионов, в том числе с коммунистом Валентином Коноваловым, возглавившим Хакасию.

В ходе встречи обсуждались итоги выборных кампаний, планы работы по дальнейшему развитию регионов, говорится на сайте Кремля.

«Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы прежде всего показать избирателям свои намерения, показать то, чего вы хотите добиться. Но эта логика также диктует жёсткую критику в отношении оппонентов, это всё понятно. Но понятно также, что после окончания этого периода наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное», — сказал глава государства, обращаясь к главам регионов.

Он призвал их «мобилизовать всё», чем они располагают, и «поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей».

Напомним, помимо Коновалова, с президентом встретились главы Владимирской области, Ненецкого автономного округа, Приморского и Хабаровского краёв.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура губернаторских выборов в Хакасии 11 ноября 2018 года главой региона стал 30-летний коммунист Валентин Коновалов. До этого республикой почти 10 лет руководил единоросс Виктор Зимин. В ходе первого тура 9 сентября он проиграл Валентину Коновалову, получив 32,42% голосов (у коммуниста — 44,81%). От участия во втором туре Зимин отказался.

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