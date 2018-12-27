Суд в Херсоне продлил арест журналиста Кирилла Вышинского

Херсон, Украина, , 15:23 — REGNUM Содержание под стражей руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского решением Херсонского городского суда продлено на месяц. Об этом со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского сообщает 27 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что Вышинский пробудет под арестом до 27 января 2019 года. Сторона защиты намерена подать апелляцию на вынесенное судебное решение, подчеркнул Доманский.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что международные партнеры России должны потребовать от украинских властей прекращения произвола в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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