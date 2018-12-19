Запад должен надавить на Киев для освобождения Вышинского — МИД РФ

Москва, , 10:46 — REGNUM Международные партнеры России должны потребовать от украинских властей прекращения произвола в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин.

По словам дипломата, Москва продолжит добиваться скорейшего освобождения журналиста всеми доступными способами.

«Рассчитываем, что наши международные партнеры не на словах, а на деле продемонстрируют свою приверженность демократическим ценностям и свободной печати», — цитирует слова Карасина РИА Новости.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что страны Запада должны «потребовать от Киева прекращения правового произвола» в отношении Вышинского.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что Херсонский апелляционный суд принял решение оставить под стражей главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря. Журналиста обвиняют в ведении подрывной информационной деятельности против Украины, а также в государственной измене.

Читайте также: Украинский суд оставил Вышинского под стражей до конца декабря