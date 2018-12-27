В столице Монголии 20 тысяч человек требуют отставки спикера

Улан-Батор, , 14:13 — REGNUM Более 20 тысяч человек собрались 27 декабря на центральной площади города Улан-Батора для участия в протестном митинге. Участники акции требуют отставки спикера парламента Миегомбына Энхболда.

Организаторами мероприятия стали Хишгээгийн Нямбаатар, Лувсанвандангийн Болд, Томорбаатарын Аюурсайхан, Жалбасурэнгийн Батзандан, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, представители других партий и неправительственных организации.

Напомним, 25 декабря, вышеназванные депутаты потребовали от главы парламента Монголии Миегомбына Энхболда в течение 48 часов добровольно уйти в отставку. Если спикер этого не сделает — депутаты обещали организовать всеобщий митинг на центральной площади Улан-Батора.

Срок выданный ими истек 27 декабря, и 11.30 по местному времени на площади имени Сух-Батора начали собираться люди. Протестный митинг начался с выступления депутатов.

«В Конституции Монголии сказано, что вся власть принадлежит народу. Сегодня народ воспользуется своими правами участвовать в государственных делах. Бедность, несправедливость и нерациональное природопользование — результат коррумпированной группировки МАНАН (названия двух партий, которые правили более 25 лет страной, МАН — Монгольская Народная партия и АН — Демократическая партия 0 прим. ИА REGNUM ).

В Конституции Монголии сказано, что природные богатства находятся исключительно в ведении народа и подлежат государственной охране. Но сегодня, недра земли пустые, а народ живет бедно. Надо немедленно остановить это и мы требуем от спикера Великого государственного хурала Миеэгомбына Энхболда уйти в отставку», — заявил член парламента Томорбаатарын Аюурсайхан.

С целью предотвращения в ходе митинга беспорядков, полицейские работают в усиленном режиме, проверяют у граждан наличие оружия и алкоголя. Организаторы митинга призвали участников не поддаваться на любые провокации, чтобы не повторить трагических беспорядков 10 лет назад. Отметим, 1 июля 2008 года в столице Монголии произошли столкновения, вызванные обвинениями в мошенничестве на выборах парламента 2008 года. Тогда в Монголии впервые была введена чрезвычайная ситуация на 4 дня. В столицу были введены войска, пятеро граждан были убиты полицией.