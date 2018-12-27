Председатель комитета парламента Грузии заявила об отставке

Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия заявила об отставке с занимаемой должности, а причиной своего решения назвала процесс бессрочного назначения судей Верховного суда.

В своем заявлении депутат подчеркнула, что своим уходом она приостановила ущербный, поспешный и неоправданный, на ее взгляд, процесс, и надеется, что в дальнейшем обсуждение и утверждение кандидатур судей будет проходить прозрачно и решение будет принято при активном участии и с учетом мнения общественности.

«Я приняла это решение для того, чтобы предоставить процесс стал прозрачным и чтобы общество было вовлечено в определение и отбор на вакансии судей лиц, имеющих высокую репутацию. Этот процесс должен проходить с учетом установленных критериев. Необходимо создать рабочую группу, а комитет и парламент должны работать с полным соблюдением тех процедур, которые сделают этот процесс прозрачным, справедливым и правильным», — подчеркнула Беселия.

До отставки с занимаемой должности она приняла отставку своего уже бывшего заместителя Вано Зардиашвили, подчеркнув, что не хотела бы после своего ухода оставлять этого депутата исполняющим обязанности председателя комитета по юридическим вопросам.

Напомним, что Верховный совет юстиции отобрал и представил парламенту на утверждение ряд кандидатур на вакантные должности судей Верховного суда, которые будут назначены бессрочно. Некоторые из представленных кандидатов оказались неприемлемыми как для части депутатов парламентского большинства, так и для неправительственного сектора и даже для оппозиции, представленной «Единым национальным движением» и отпочковавшимися от него партиями. Причиной недовольства называется та деятельность, которую судьи вели в период правления Михаила Саакашвили, выступая в роли исполнителей воли тогдашних властей.