Трампа заподозрили в уклонении от воинской службы

Нью-Йорк, США, , 04:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уклонился от призыва в армию в 1960-е годы благодаря связям своего отца, утверждает газета The New York Times.

Газета сообщает, что отец Трампа воспользовался своими связями, чтобы якобы достать для сына фальшивый диагноз ортопеда. В своих утверждениях газета ссылается на сведения от дочерей нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна, который скончался в 2007 году.

Они заявляют, что Браунстайн часто рассказывал своим детям, что поставил сыну Фреда Трампа фальшивый диагноз в 1968 году.

Благодаря этому диагнозу, сообщает издание, Дональд Трамп и уклонился от службы в армии. Однако, кроме свидетельств дочерей врача, газета не располагает никакими более достоверными сведениями.

Сама The New York Times отмечает, что документов, подтверждающих хотя бы факт осмотра Бернстайном будущего американского президента, у них нет.