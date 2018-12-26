Не уходит насовсем. Ирак останется базой для действий США в Сирии

Багдад, , 23:51 — REGNUM Территория Ирака может использоваться как база для военных действий США на территории Сирии, сообщает 26 декабря агентство Reuters.

По утверждению агентства, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с американскими военными, размещенными в Ираке.

По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, президент Трамп со своей супругой совершил неожиданный визит в Багдад поздравить военных с католическим Рождеством и поблагодарить их за службу.

Во время своего визита в Ирак Трамп заявил, что не планирует выводить войска США из этой страны.

«Кроме того, мы можем использовать Ирак как базу, если захотим сделать что-то в Сирии», — — цитирует слова Трампа агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Трамп заявил о решении полностью вывести американские войска с территории Сирии.

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