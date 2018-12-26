В Госдуме ожидают от Украины «вопиющей провокации»

Москва, , 17:37 — REGNUM С окончанием военного положения на Украине провокации Киева в отношении России не закончатся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Уверен, что провокации со стороны Украины будут готовиться и дальше, особенно в приближении к выборам, если они состоятся. Нельзя исключать, что Порошенко от страха потерять власть организует что-то совершенно вопиющее», — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что «столь мучительно выдуманное Порошенко военное положение, которое он лелеял, как самое хитрое предвыборное оружие, чтобы удержать власть, закончилось позорным пшиком».

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