Из-за военного положения на Украину не попали более 1600 граждан РФ

Киев, , 15:42 — REGNUM В период действия военного положения власти Украины отказали во въезде примерно 1650 российским гражданам. Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян, передает УНН.

Так, около 90 человек не попали на Украину за минувшие сутки. При этом примерно 350 человек не пустила на свою территорию Россия.

Слободян затруднился ответить, каким будет режим пропуска российских граждан на Украину в дальнейшем. Срок действия военного положения, объявленного на месяц в ряде украинских областей, истек 26 декабря в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины ввели военное положение после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три украинских военных корабля были задержаны в российских водах за нарушение границы. Москва расценивает произошедшее как провокацию, Киев же обвиняет российскую сторону в «агрессии».

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