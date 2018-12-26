На Украине заканчивается военное положение

Киев, , 07:34 — REGNUM На Украине сегодня, 26 декабря, заканчивается военное положение, которое было введено Киевом после устроенной ими провокации в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы. Экипаж — 24 человека — поместили под арест. Москва расценивает произошедшее как провокацию, о чем говорит присутствие среди моряков двух сотрудников службы безопасности Украины, фактически руководивших экипажами.

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Закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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Отметим, по словам украинского внефракционного депутата Олега Петренко, действующая власть ничего не выиграла от ввода военного положения на Украине. Он отметил, что президент Украины Петр Порошенко ничего не сделал того, чего нельзя было сделать без военного положения.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией, поскольку это продиктовано его «электоральными интересами» накануне выборов на Украине. Двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся в «положении» жертвы провокации Киева в Черном море, добавил представитель Кремля.

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