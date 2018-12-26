Свердловская чиновница Глацких написала заявление об увольнении

Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление на увольнение по собственному желанию. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики региона корреспонденту ИА REGNUM.

В департаменте отметили, что такое заявление было действительно подписано Глацких, однако от подробностей пока воздерживаются.

В интернете уже опубликовали предполагаемый скан заявления, которое написала Глацких. В нём чиновница просит предоставить ей отпуск с 9 января по 9 февраля, после чего оформить её увольнение. Заявление написано на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и, судя по скану, согласовано у заместителя главы региона Павла Крекова.

Также опубликован сопроводительный текст, возможно, принадлежащий чиновнице. В нем она якобы заявляет:

«Считаю недопустимым подставлять Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством и очень благодарна ему за то, что он не «сдал» меня», — указано в публикации.

Напомним, экс-глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких попала в федеральный скандал после заявления «Государство вам ничего не должно… Государство не просило вас рожать» на встрече с общественниками в Кировграде. После этого чиновницу временно отстранили от занимаемой должности, а её ведомство влили в новое министерство образования и молодежной политики региона. Затем Глацких был объявлен выговор. Кроме того. в связи с реорганизацией департамента молодёжной политики она и так в ближайшее время потеряла бы пост его директора.

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