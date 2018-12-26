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Кадровые перестановки в Петербурге не связаны с жалобой Путину — Песков

Политика

Кадровые изменения в администрации города на Неве являются вопросами «исключительно мэрии Санкт-Петербурга»

Москва, 26 декабря 2018, 13:40 — REGNUM  В Кремле не видят связи между отставкой вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и жалобой на него в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом 26 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, кадровые изменения в администрации города на Неве являются вопросами «исключительно мэрии Санкт-Петербурга».

Напомним, 26 декабря стало известно, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря заявил, что количество обманутых дольщиков в России больше, чем заявляет официальная статистика. Глава государства пообещал обговорить ситуацию с обманутыми дольщиками Санкт-Петербурга с врио губернатора города Александром Бегловым.

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