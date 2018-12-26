Демурин: Предложение Володина по Конституции бессмысленно

Москва, , 13:24 — REGNUM Предложение Вячеслава Володина оценить эффективность работы норм Конституции в настоящий момент является политически бессмысленным, время для этой работы еще не пришло, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 декабря, комментируя заявления спикера Госдумы о возможности проанализировать действенность Конституции.

Как сообщалоранее, Вячеслав Володин в ходе встречис руководителями обеих палат парламента предложил совместно с экспертами и судьями Конституционного суда «посмотреть, как Конституция и нормы в развитие Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты».

Предложение Вячеслава Володина оценить в публичной дискуссии, насколько «нормы и положения» действующей Конституции «эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности», мне представляется политически бессмысленным.

Во-первых, он сам, внося это предложение, сразу оговаривается, что такая дискуссия должна идти, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». Что же это за дискуссия в таком случае? И на какие же тогда нормы и положения она будет «замахиваться», если конституция сама по себе суть документ основополагающий? Да и президент наш, отвечая в ходе недавней пресс-конференции на вопрос о том, возможно ли возвращение к социализму, ясно дал понять, что принципиального изменения существующего в стране строя правящая элита не допустит.

Во-вторых, инициированная «Единой Россией» дискуссия на такую тему, как мне видится, не будет воспринята большинством граждан страны в качестве серьёзной дискуссии. Слишком плотно единороссы держатся за свою монополию власти во всех сферах — политической, экономической, информационной, культурной, ‑ и слишком неуклюже прикрывают это разного рода демонстрациями своего желания «учитывать мнение народа». Предложение Вячеслава Володина по Конституции — из их числа.

Таким образом, любой результат такой дискуссии не получит более широкую народную поддержку, чем действующая Конституция РФ, принятая в декабре 1993 года по итогам насильственного ремоделирования общественно-политического стоя нашей страны. За неё, напомню, проголосовало лишь около трети зарегистрированных избирателей (58,4% из 54,8% от их общего числа — столько граждан России приняли участие в референдуме), а в некоторых субъектах РФ она вообще была отклонена.

Всё это вместе взятое говорит о том, что время серьёзно заниматься основным законом нашей страны ещё не пришло. Существующее общественно-политическое устройство ещё не полностью себя изжило, а то, что себя изжило, продержится ещё какое-то время на личном авторитете Владимира Путина.

Такое время, однако, не за горами. Да и сам Володин это подтверждает, говоря, что в обществе в ходе связанных с Конституцией обсуждений «практически каждый раз возникают вопросы». Да, они возникают, но отвечать на них народ — по Конституции, «главный носитель суверенитета и единственный источник власти» — будет не через «Единую Россию», — отметил Михаил Демурин.