Калининградскую энергосистему испытают на отключение от стран Прибалтики

Калининград, , 12:55 — REGNUM Весной 2019 года энергетическую систему Калининградской области попробуют перевести на изолированный режим от энергосистем прибалтийских стран. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов, передает RT.

Тестирование энергосистемы намечено на май. Летом прибалтийские страны попробуют впервые поработать в режиме изоляции от российской энергосистемы, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия договорились о синхронизации электросетей трех прибалтийских стран с сетями континентальной Европы. К 2025 году эти три страны должны окончательно выйти из энергосистемы БРЭЛЛ, куда также входят Белоруссия и Россия.

Россия со своей стороны также должна завершить все необходимые мероприятия. В настоящее время калининградская энергосистема связана с остальной Россией через сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы.

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