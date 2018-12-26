В Уральском ФО второй раз за год сменился зам. генпрокурора

Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В Уральском федеральном округе за три месяца уже второй раз сменился заместитель генерального прокурора. Новый зам. Юрия Чайки Юрий Гулягин уже прибыл на Урал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в уральском полпредстве.

Юрий Гулягин родился в Ревдинском районе Свердловской области в 1956 году. Трудовой путь начал токарем. С 1982 года — на различных должностях в органах прокуратуры и Министерства юстиции, в том числе на Дальнем Востоке. С 2006 года являлся заместителем генерального прокурора России по Москве.

Ранее заместителем Чайки в Уральском ФО был Владимир Малиновский. Уроженец Рязани занял этот пост в середине сентября. Но затем кресло свободным — Малиновский получил назначение на аналогичную должность в Сибирском ФО.

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