На Украине запретили книгу из-за упоминания о еврейских погромах

Киев, , 09:11 — REGNUM Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил распространение на территории страны русского перевода книги шведского историка и журналиста Андреса Ридела «Книжные воры», сообщило 26 декабря информационное агентство «Украинские новости».

Решение о запрете было принято 10 декабря, книгу запретили с формулировкой «За разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды», — сказано в протоколе, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Запрет вызван тем, что в книге в негативном ключе упоминается Симон Петлюра — деятель времён Гражданской войны, прославившийся страшными еврейскими погромами.

«Этого оказалось достаточно, чтобы запретить книгу, известного во всем мире автора… Весь этот запрет книг очень символичен сам по себе», — прокомментировал решение украинских цензоров глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Возмущённый Долинский отметил, что государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания руководит неофашист:

«На Украине за выдачу разрешений на ввоз книг отвечает глава ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак. Он работает первым замглавы Госкомтелерадио. Назначили Червака книжным инквизитором, так как он закончил пединститут в Дрогобыче и работал учителем украинского языка и литературы. Этого оказалось достаточно, чтобы апологет нацистской коллаборации вошел в раж и начал символическое сожжение книг, запрещая их ввоз на Украину».

Отметим, «Книжные воры» Андреса Ридела стала бестселлером 2017 года. Книга переведена на 27 языков мира. В 2018 году она получила престижную премию Мемориального фонда Бенгта Янсона.

Книга рассказывает о разграблении нацистами европейских библиотек.

Напомним, 13 декабря на Украине запретили 26 книг, в числе которых сборник поэзии Серебряного века и детективы Дарьи Донцовой, в которых «пропагандируют силовые структуры страны-агрессора».

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