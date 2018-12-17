Представитель Порошенко рассказала, что дало Украине военное положение

Киев, , 14:59 — REGNUM Военное положение на Украине позволило передислоцировать войска и уточнить мобилизационный план, заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, сообщило 17 декабря информационное агентство УНН.

«Военные силы приведены в боевую готовность, доукомплектованы более 100 ед. и должны доукомплектоваться еще 200 ед. техники. Состоялась передислокация войск, боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны. Уточнился и утвердился мобилизационный план, усилена охрана государственной границы, объектов критической инфраструктуры, государственной тайны», — рассказала Луценко.

Она также отметила, что на Украине были созданы запасы инвентаря, лекарств и донорской крови.

Напомним, во время пресс-конференции 16 декабря, отвечая на вопросы журналистов, Пётр Порошенко говорил о вводе военного положения на Украине как о реакции на «концентрацию войск РФ на границе с Украиной». При этом Порошенко старательно игнорировал тот факт, что поводом для введения военного положения стала украинская провокация в районе Керченского пролива.

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Отметим, согласно исследованиям, большинство граждан Украины понимают, что таким образом Порошенко хотел не отразить «российскую агрессию», а перенести президентские выборы в стране на более поздний срок.

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