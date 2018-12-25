Путин и Лукашенко условились встретиться еще раз до конца текущего года

Москва, , 21:29 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о повторной встрече в оставшиеся дни 2018 года, сообщает 25 декабря государственное телевидение Белоруссии.

По информации телеканала, президенты стран союзного государства условились провести дополнительные переговоры для решения вопросов, которые не терпят отлагательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин принимал в Кремле президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Встреча продолжалась несколько часов, обсуждались спорные вопросы, которые Алекандр Лукашенко охарактеризовал как проблемы глобального свойства, влияющие на отношения Минска и Москвы.

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