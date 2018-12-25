Вторник, 25 Декабря 2018 года
19:53:08 МСК

Китай и Пакистан сверили позиции по Афганистану

Политика

И согласились совместно продвигать политическое примирение

Пекин, 25 декабря 2018, 19:11 — REGNUM  В Пекине прошла встреча глав МИД КНР и Пакистана Ван И и Шаха Мехмуда Куреши, в ходе которой стороны провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Афганистане и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает 25 декабря Синьхуа.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что афганская проблема военными методами не решается и требует политического примирения, которому нет альтернативы. Стороны согласились поддерживать по данному вопросу тесные контакты и стратегическую координацию.

Ван И и Шах Мехмуд Куреши договорились продолжить укрепление отношений между Китаем и Пакистаном, а также постоянно повышать уровень всестороннего сотрудничества.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить