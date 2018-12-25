Папа римский: прочный мир на Украине все еще запаздывает

Ватикан, , 19:19 — REGNUM В традиционном рождественском послании миру папа римский Франциск упомянул и Украину, сообщает 25 декабря Vatican.news.

В своем послании Франциск отметил, что Украина сможет «восстановить достойные жизненные условия для своих граждан», если в стране воцарится мир. Однако мир пока что «запаздывает», написал папа римский.

«Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, что с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает», — говорится в послании Франциска.

Напомним, гражданская война на Украине стала результатом государственного переворота в 2014 году в Киеве. Пришедшие к власти украинские националисты начали активно насаждать русофобию, что вызвало крайне негативную реакцию у восточных регионов Украины и у жителей Крыма.