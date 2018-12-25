Террористы атаковали МИД Ливии

Триполи, , 17:53 — REGNUM Террористы атаковали здание министерства иностранных дел «международно признанного» правительства Ливии в Триполи, 25 декабря передает агентство Reuters.

Боевики взорвали у здания МИДа заминированный автомобиль, после чего ворвались в здание, где устроили стрельбы и взорвали две бомбы. Известно, что не менее 11 человек получили ранения, трое нападавших были убиты.

По предварительной информации, атаку совершила группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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