Вторник, 25 Декабря 2018 года
18:18:31 МСК

Террористы атаковали МИД Ливии

Политика

Не менее 11 человек получили ранения

Триполи, 25 декабря 2018, 17:53 — REGNUM  Террористы атаковали здание министерства иностранных дел «международно признанного» правительства Ливии в Триполи, 25 декабря передает агентство Reuters.

Боевики взорвали у здания МИДа заминированный автомобиль, после чего ворвались в здание, где устроили стрельбы и взорвали две бомбы. Известно, что не менее 11 человек получили ранения, трое нападавших были убиты.

По предварительной информации, атаку совершила группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Военные отбили у террористов правительственное здание в Кабуле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить