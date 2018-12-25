Депутат Рады: «Нам нужно выгнать МВФ из страны»

Киев, , 15:21 — REGNUM Через два года после отказа брать кредиты МВФ Украина продемонстрирует экономический рост, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович 25 декабря в интервью телеканалу 112.ua.

«Нам нужен один год, чтобы восстановить все разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъема. Для этого нам нужно сделать непопулярные, сложные вещи. Но вещи непопулярны не для наших людей, а для наших партнеров. Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны», — считает Рабинович.

Парламентарий отметил противоречие в действиях МВФ — с одной стороны Украину признают одной из самых коррумпированных стран мира, а с другой — продолжают давать ей в долг.

«Это, допустим, если знать, что человек — наркозависимый, но продолжать давать ему деньги для более глубокого погружения в эту самую зависимость», — прокомментировал Рабинович.

Напомним, 21 декабря 2018 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $1,4 млрд.

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Эксперты считают, что Украина в любом случае придёт к дефолту, вопрос только в том, на каких условиях ей придётся отдавать долги.

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