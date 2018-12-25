Глава МИД Непала: мы не являемся частью индо-тихоокеанской стратегии США

Катманду, , 17:04 — REGNUM «Мы с американским коллегой обсудили множество вопросов, связанных с индо-тихоокеанским регионом. Однако в ходе нашей встречи не обсуждались вопросы индо-тихоокеанской стратегии США в контексте сотрудничества с Непалом», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали после переговоров с генеральным секретарем США Майком Помпео.

«В ходе нашей встречи обсуждалась центральная роль Непала в Индо-Тихоокеанском регионе, которая не основывается на стратегическом сотрудничестве», — добавил он.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, министр иностранных дел заявил, что стороны также обменялись мнениями по вопросу мирного процесса на Корейском полуострове.

Он отметил, что в ходе встречи также обговаривались возможные двусторонние визиты глав государств.

Напомним, что последний визит в США совершил король Непала Бирендра в 1983 году.