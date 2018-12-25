Песков рассказал о подготовке визита Абэ в Россию

Москва, , 14:43 — REGNUM Москва и Токио согласовывают сроки визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что поездка японского премьер-министра в Россию находится в стадии подготовки. Подробности визита, включая даты, пока прорабатываются.

Представитель Кремля отказался подтвердить, что визит Абэ состоится в январе или феврале 2019 года. Он заверил, что Кремль проинформирует о мероприятии, когда появится конкретика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские СМИ назвали возможную дату визита Абэ в Москву — 21 января 2019 года. Отмечалось, что политик заедет в Россию по пути в Давос, где в январе пройдет Восточный экономический форум.

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