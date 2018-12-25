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Рухани: Санкции США не поставят Иран на колени

Политика

Тем не менее они затронут жизни простых граждан республики

Рухани: Санкции США не поставят Иран на колени
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 25 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  Введенные США санкции против Ирана затронут жизни простых граждан исламской республики, а также экономический рост страны, но не заставят Тегеран пойти на попятную, заявил 25 декабря президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в парламенте страны, представляя проект бюджета, который составляет 4,7 трлн риалов.

«Цель Америки — поставить исламскую систему Ирана на колени», — подчеркнул он.

«Ей не удастся добиться этого, но санкции, без сомнения, затронут жизни людей и развитие и экономический рост страны», — добавил он.

Рухани подчеркнул также, что введенные Вашингтоном запретительные меры идут вразрез со «всеми международными соглашениями».

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Противостояние Ирана и США
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