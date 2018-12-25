Украинских чиновников заставят уважать государственный язык — вице-премьер

Киев, , 07:44 — REGNUM Если Верховная рада Украины окончательно примет закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», украинских госслужащих начнут увольнять за «неуважение» к государственному языку, заявил вице-премьер министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко 24 декабря в эфире телеканала ObozTv.

По словам чиновника, на Украине будет назначен специальный уполномоченный по вопросам государственного языка, который будет рассматривать жалобы на госслужащих:

«Если жалоба будет обоснована и это подтвердится, должностное лицо получит предупреждение на первый раз. Если должностное лицо попадется во второй раз — это уже неуважение к государственному языку, ведь он получает деньги из госбюджета, действует от имени государства, но язык этого государства не уважает и не применяет. Тогда могут действовать штрафные санкции», — рассказал Кириленко.

Он уточнил, что штрафы будут касаться учреждений, в которых работают чиновники, действия госслужащих, «не уважающих» украинский язык, будет рассматривать комиссия высшего корпуса государственной службы или другие структуры, обозначенные в законе о государственной службе.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада рассмотрит закон №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает создание специальных органов, которые будут следить за использованием украинского языка, а также приравнивает распространение идеи многоязычия на Украине к попытке свержения конституционного строя.

Отметим, согласно опросу американской социологической компании Gallup, который был проведён в 2008 году, русский язык является родным для 83% жителей Украины.

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