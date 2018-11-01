Немецкий журналист вступился за права русскоязычных граждан на Украине

Берлин, , 11:37 — REGNUM Права русскоязычных граждан на Украине должны учитываться и быть защищены. Для этого необходимо внести изменения в закон «О функционировании украинского языка как государственного», который Верховная рада уже приняла в первом чтении, в пользу русского языка. Такое мнение высказал немецкий журналист Флориан Келлерманн.

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В опубликованной в издании Deutschlandfunk статье отмечается, что украинский язык в течение нескольких десятилетий оставался «в тени», а большая часть населения страны говорила на русском языке. При этом, несмотря на то, что с 1991 года (после обретения Украиной независимости) украинский язык является единственным государственным языком в стране, русский язык остаётся родным почти для 40% жителей Украины. Кроме того, большая часть газет также выходит на русском, а доля украиноязычных передач на радио и телевидении увеличивается только за счёт квоты.

Келлерманн считает, что проект закона о «О функционировании украинского языка как государственного» не соответствует современным потребностям общества и не должен быть направлен против другого языка.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной радой Украины в первом чтении 4 октября 2018 года. Согласно документу, украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины. Закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров-контрактников, дипломатов, адвокатов и нотариусов, руководителей учебных заведений, педагогов и медработников.

При этом в документе отмечается, что «статус украинского языка как единственного государственного языка не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».