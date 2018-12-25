Project Syndicate: Остальному миру есть чему поучиться у КНР

Максим Исаев, , 07:45 — REGNUM

С момента начала периода реформ и открытости Китая прошло 40 лет. После нескольких десятилетий бурного развития у Китая есть чему поучиться. Однако готов ли остальной мир учиться на опыте КНР, задается вопросом Эрик Берглеф в статье для издания Project Syndicate.

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В последние несколько лет Китай всё более настойчиво расширяет свое влияние за рубежом. Он запустил масштабную инфраструктурную инициативу «Один пояс и один путь», которая поможет не только продвижению китайских экономических интересов, но и позволит проецировать мягкую силу КНР. Как говорит китайское руководство, оно стремится вернуть стране ее законное место в мире.

Экономическая мощь Китая достигла своего пика в 1600 году, когда на его долю приходилось более одной трети мировой экономики. Затем последовало медленное снижение китайского ВВП вплоть до 1820 года, после чего началось его стремительное падение на фоне интенсивного экономического роста на Западе, вызванного промышленной революцией. К началу 1960-х годов доля Китая в мировом ВВП упала ниже 5%.

Затем китайский политик и реформатор Дэн Сяопин запустил экономические реформы, которые способствовали бурному развитию КНР. С 1978 года Китай вывел из нищеты миллионы своих граждан, а его доля в мировой экономике к настоящему моменту достигла одной пятой и продолжает расти. Если Китай хочет усилить свое международное влияние, он должен выявить механизмы, лежащие в основе его успеха, и объяснить другим странам, как они могут быть переданы. По сути, данная деятельность входит в обязанности нового центра, созданного Университетом Цинхуа в Пекине. Академический центр китайской экономической практики и мышления (ACCEPT) занимается изучением и распространением опыта развития КНР. Ранее в декабре 2018 года ACCEPT опубликовал доклад под названием «Экономические уроки, извлеченные из 40-летнего периода реформ и открытости Китая».

В докладе можно выделить пять основных пунктов. Во-первых, экономический рост КНР за последние четыре десятилетия был вызван главным образом появлением новых фирм, а не реструктуризацией старых. Кроме того, передача сельскохозяйственных земель в промышленное и жилое использование сыграла важную роль в стимулировании инвестиций. В то же время развитие финансовых рынков имело важное значение для стимулирования предпринимательской активности и потребления. Наконец, активная макроэкономическая политика позволила стране избежать финансовых кризисов и сгладить колебания экономического роста.

Одним из ключевых вопросов, рассмотренных в докладе, затрагивает роль государства в стимулировании экономического роста. Что сыграло более существенную роль с точки зрения экономического развития КНР, появление новых частных компаний или поддержка со стороны правительства? В докладе ACCEPT исследователи попытались показать, как взаимодействуют государственное управление и экономическая либерализация. Новые частные предприятия стали ключевым фактором экономического роста, но именно государство создало необходимые условия для выхода на рынок. Государство использовало рыночные импульсы для более эффективного распределения ресурсов и оценки экспериментальных инициатив. Помимо поощрения создания новых фирм, китайское государство мобилизовало значительные внутренние ресурсы для наращивания инвестиций.

И всё же выявление основных факторов, повлиявших на бурных экономический рост КНР, — это только первый шаг. Если Китай намерен экспортировать свою модель развития, ему необходимо будет преодолеть ряд дополнительных барьеров, начиная с растущего недоверия со стороны международного сообщества. Основная претензия развитых стран заключается в том, что Китай свободно использует новшества других стран, обязывая иностранные компании делиться своими технологиями с китайскими фирмами в качестве условия доступа к китайскому рынку. Хотя для страны, находящейся на этапе экономического развития, совершенно нормально впитывать и копировать иностранные технологии, наличие огромного рынка предоставило КНР значительные возможности для получения новых технологий. Китай с радостью использовал доступ к рынку в качестве рычага давления. Конкуренты КНР считают, что действия Пекина являются несправедливыми. Между тем развивающиеся страны всё чаще задаются вопросом, действительно ли китайские инвестиции помогают развитию их экономик?

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На фоне растущего возмущения относительно расширения международного влияния КНР, Пекину будет гораздо сложнее продвигать свою модель развития. К тому же Запад продолжает настаивать на недопустимости распространения китайской недемократической модели по всему миру. Мы приближаемся к опасному столкновению не цивилизаций, а систем. Нам необходимо адаптироваться друг к другу.

Развивающиеся страны не должны отказываться от позитивных уроков, которые они могли бы извлечь из экономического чуда КНР. Никто не заинтересован в углублении враждебности между Китаем и Западом. Вместо этого странам следует учиться у Китая, который, в свою очередь, должен признать пределы своей политической модели.